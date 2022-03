Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 33-Jähriger randalierte in der Wohnung der Eltern und leistete Widerstand - Zwei Beamte verletzt

Bonn (ots)

Am Mittwochmorgen (30.03.2022) wurden zwei Polizeibeamte der City-Wache bei einem Einsatz in der Bonner Nordstadt verletzt. Sie waren gegen 09:45 Uhr wegen eines Randalierers zu einem Haus an der Bornheimer Straße gerufen worden.

Vor Ort trafen die Beamten einen 33-jährigen Mann an, der nach Zeugenangaben soeben mit einem größeren Stein eine Fensterscheibe im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses eingeworfen hatte. Herabfallende Glasscherben trafen dabei nach Auskunft des Melders beinahe eine Passantin. Wie sich herausstellte, gehörte das Fenster zur elterlichen Wohnung des 33-Jährigen, in welcher dieser zuvor mehrere Gegenstände beschädigt und seinem Vater mit Gewalt gedroht hatte.

Der 33-Jährige wollte sich der polizeilichen Kontrolle entziehen und beleidigte die Polizisten, als diese ihn baten, sich auszuweisen. Gleichzeitig holte er zum Faustschlag gegen einen Beamten aus und wurde daraufhin von diesem mit einer Eingriffstechnik zu Boden gebracht. Hier trat er nach den Polizisten und leistete massiven Widerstand. Erst nach dem Eintreffen von Unterstützungskräften und unter Anwendung unmittelbaren Zwanges gelang es, den 33-Jährigen zu fixieren und ihm Handfesseln anzulegen. Die beiden zunächst eingesetzten Beamten wurden bei den Widerstandshandlungen verletzt und waren nicht mehr dienstfähig.

Der bereits polizeibekannte Tatverdächtige wurde ins Polizeipräsidium und nach Feststellung seiner Personalien mit dem Ziel der Ingewahrsamnahme zur Vorführstelle des Amtsgerichts gebracht. Da er sich inzwischen beruhigt hatte, wurde die Ingewahrsamnahme des 33-Jährigen von einem Richter abgelehnt. Allerdings wurden eine Wohnungsverweisung sowie ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen ihn verfügt und Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

