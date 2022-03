Polizei Bonn

POL-BN: Fotofahndung: Ladendiebstahl in Parfümerie-Geschäft - Wer kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben?

Bonn (ots)

Am 02.02.2022 kam es zu einem Ladendiebstahl in der Bad Godesberger Innenstadt. Zwei bislang unbekannte Frauen stehen im Verdacht, Waren im Wert von rund 250 Euro aus einer Parfümerie entwendet zu haben. Bei der Tatausführung wurden die Unbekannten durch eine im Geschäft installierte Überwachungskamera fotografiert. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, werden nunmehr auf richterlichen Beschluss Fotos der beiden Frauen veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/76660 abrufbar. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 / 15-0 oder per mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell