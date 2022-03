Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Polizei suchte mutmaßliche Ladendiebinnen

Bonn (ots)

Am 29.03.2021 haben wir in unserer Pressemitteilung von 09:43 Uhr auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach drei unbekannten Frauen gesucht. Sie sollen am 11.09.2021 und 14.09.2021 mehrere Handtaschen aus einem Lederwarengeschäft in der Bonner Innenstadt gestohlen haben (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5183056).

Die Tatverdächtigen wurden zwischenzeitlich anhand von Zeugenhinweisen identifiziert. Die Ermittlungen gegen Sie dauern derzeit noch an.

Damit ist die weitere Veröffentlichung der Fotos der Frauen in den Medien hinfällig geworden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell