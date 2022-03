Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Ittenbach/Bonn-Zentrum: Schwerpunktkontrollen zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Bonn, Königswinter (ots)

Am Montag (28.03.2022) führte der Verkehrsdienst der Bonner Polizei Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch.

Zwischen 07:00 Uhr und 10:00 Uhr überprüften die Beamten an einer Kontrollstelle in Königswinter-Ittenbach 30 Fahrzeugführende. In zwei Fällen zeigten sich bei den Fahrer:innen Auffälligkeiten hinsichtlich eine möglichen Drogenkonsums. Der Drogenvortest einer 28-jährigen Ford-Fahrerin reagierte dabei positiv auf Kokain, bei einem 24-jährigen Fiat-Fahrer wurde ein mutmaßlicher Cannabiskonsum angezeigt. Beiden wurden im Polizeipräsidium Blutproben entnommen und entsprechende Anzeigen gefertigt. Außerdem wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt.

An der zweiten Kontrollstelle im Bereich des Bonner Cityringes wurden in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr weitere 25 Fahrzeugführende überprüft. Ein 31-jähriger E-Sooter-Fahrer gab bei seiner Kontrolle sofort an, Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte dies. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Insgesamt wurden an beiden Kontrollstellen zwölf Drogenschnellteste sowie sechs Alkoholtests durchgeführt. Neben den Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung wurden außerdem wegen diverser weiterer Verstöße 15 Verwarngelder erhoben sowie drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

