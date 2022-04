Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: 29-Jähriger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Rheinbach (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Donnerstagabend (31.03.2022) für einen 29-jährigen Mann. Er hatte gegen 18:50 Uhr versucht, mehrere Werkzeuge im Wert von rund 500,- Euro aus einem Baumarkt zu entwenden, wurde dabei jedoch vom Personal beobachtet und gestellt.

Eine alarmierte Streife der Polizeiwache Rheinbach kontrollierte den Mann daraufhin am Einsatzort. Der bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannte 29-Jährige, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit noch an.

