Polizei Bonn

POL-BN: Schwerer Unfall zwischen Pkw und Motorrad in Alfter-Oedekoven, Kreuzung Staffelsgasse

Alfterer Strasse

Alfter (ots)

Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der untergeordneten, wartepflichten Staffelsgasse nach links auf die Alfterer Str. abbiegen, um weiter in Richtung Alfter-Gielsdorf zu fahren. Hierbei übersah sie den aus Richtung Alfter-Gielsdorf kommenden 79-jährigen Motorradfahrer, der die Alfterer Strasse in Richtung Alfter-Oedekoven bzw. Bonn befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision und der Motorradfahrer geriet unter den PKW. Bei der Kollision wurde er schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Motorradfahrer verbleibt zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Da sich bei der 37-jährigen Pkw-Fahrerin der Verdacht ergab, dass sie vor Antritt der Fahrt berauschende Substanzen konsumiert hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt, es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch ein Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell