Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Grefrath (ots)

Am 29.08.2022 hat es gegen 01.00 Uhr einen versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der ´Deversdonk` in Grefrath gegeben. Ein dort wohnender 60-Jähriger beobachtete zwei männliche, unbekannte Täter bei dem Versuch die Haustüre aufzuhebeln. Als dieser auf sich aufmerksam machte, flohen die Unbekannten in Richtung des Rewe Marktes. Laut Aussage des 60-Jährigen handelte es sich um zwei 25-30 jährige, blonde Männer. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter der 02162/377-0. / AM (797)

