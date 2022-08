Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Pkw-Fahrer fährt in eine Verkehrsinsel - Unfallflucht geklärt

Willich-Anrath (ots)

Am 27.08.2022 hat es gegen 06.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Raiffeisenstraße in Anrath gegeben. Ein unbekannter Pkw-Fahrer fuhr mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf Grund dessen fuhr er in eine Verkehrsinsel und beschädigte diese und eine Verkehrszeichen. Der Unbekannte floh unerlaubterweise vom Unfallort. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte den flüchtigen Pkw-Fahrer erfolgreich ermitteln und antreffen. Es handelte sich um einen 28-jährigen Willicher. Eine Blutprobe wurde angeordnete. Der Führerschein des Deutschen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. / AM (799)

