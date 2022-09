Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Diebe entwenden EC-Karte und heben anschließend 450 Euro ab

Hermsdorf (ots)

Ebenfalls eine ältere Dame wurde Samstagfrüh in einer Bankfiliale im Waldsiedlungsmarkt in Hermsdorf bestohlen. Die 80-jährige hob dort gg. 8:45 Uhr Geld ab. Hierbei wurde sie durch drei Personen mit Mund-Nasen-Schutz beobachtet. Nach der Geldabhebung wurde die Frau durch die Täter auf einen angeblich durch sie fallen gelassenen Geldschein hingewiesen. Verdächtigerweise begleiteten die Unbekannten die Frau nach Hause. In dieser Zeit haben die Diebe die EC-Karte aus ihrer Tasche entwendet. 15 min später wurden mit der gestohlenen Geldkarte 450 Euro unberechtigt an einem Bankschalter in der Jahnstraße in Bad Klosterlausnitz abgehoben.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 35 Jahre, ca. 165 cm, kräftige Gestalt, südländische Erscheinung 2. Person: männlich, ca. 170 cm groß, kräftig, südländische Erscheinung, kurze graumelierte Haare, trug ¾ langen dunklen Mantel 3. Person: weiblich, ca. 40 Jahre, 170 cm, Zopf, trug grün-türkise Jacke, lange dunkle Hose sowie dunkles Basecap

Die Polizei sucht dringend Zeugen zum Diebstahl. Wer hat in der Zeit von 8:45 Uhr bis 9:00 Uhr die Personen am Waldsiedlungsmarkt wahrgenommen? Wem sind gg. 9 Uhr verdächtige Personen in der Jahnstraße in Bad Klosterlausnitz aufgefallen? Hinweise bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle. Im Zusammenhang mit der Tat appelliert die Polizei nochmals an vor allem ältere Menschen die PIN getrennt von der EC-Karte aufzubewahren!!!

