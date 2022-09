LPI-J: Betrug

Apolda (ots) - Am Freitag, 02.09.2022 wurde am Vormittag in 99510 Ilmtal-Weinstraße, OT Pfiffelbach ein Fahrer eines Pkw Daimler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 47-Jährige konnte keine Fahrerlaubnis vorlegen, gab jedoch an im Besitz eines polnischen Führerscheins zu sein. Da er keinen gemeldeten Wohnsitz in Polen nachweisen konnte wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

