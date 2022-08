Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Hochwertige Fahrräder entwendet + Brummifahrer (2,8 Promille) beschwert sich über andere Verkehrsteilnehmer + E-Scooter-Fahrer nach Unfall leichtverletzt

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 29.08.2022:



Gießen: Hochwertige Fahrräder entwendet

Mit Fahrrädern im Wert von etwa 14.000 Euro suchten Diebe nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Wingert" das Weite. In der Nacht zu Samstag brachen die Unbekannten über das Dach in das Geschäft ein. Aus dem Verkaufsraum entnahmen sie die Bikes und transportierten sie über das Dach nach draußen. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte die Einbrecher und informierte gegen 03.25 Uhr die Polizei. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Fernwald/Reiskirchen: Brummifahrer (2,8 Promille) beschwert sich über andere Verkehrsteilnehmer

Den Beamten der Autobahnpolizei in Butzbach fiel in der Nacht zu Sonntag ein Berufskraftfahrer auf der Autobahn 5 auf. Der Brummifahrer war in Schlangenlinien zwischen Fernwald und Reiskirchen unterwegs. Bei seiner Kontrolle beschwerte er sich zunächst über andere Verkehrsteilnehmer, die offenbar viel zu schnell unterwegs seien. Die Ordnungshüter bemerkten bei dem 56-Jährigen Alkoholgeruch und boten dem uneinsichtigen Brummifahrer einen Alkoholtest an. Er pustete stattliche 2,8 Promille. Vielleicht führte der hohe Wert zu der Wahrnehmung von "rasenden Verkehrsteilnehmern". Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Nach der Blutentnahme auf der Polizeiwache durfte der aus dem Vogelsbergkreis stammenden Mann wieder gehen.

Hungen: Grableuchte vom Friedhof gestohlen

Auf einem Friedhof in der Robert-Koch-Straße entwendeten Unbekannte von einem Grab eine LED-Grableuchte. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 19.00 Uhr am Freitag und 19.30 Uhr am Sonntag. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Heuchelheim: Entblößt am Silbersee

Am Silbersee bei Heuchelheim hat sich ein Unbekannter vor einer Frau entblößt. Eine 25-Jährige war am Freitag gegen 12.15 Uhr an dem See spazieren, als ein Mann vor ihr die Hose herunterzog und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend flüchtete er mit einem Kleinkraftrad in Richtung Heuchelheim. Der Unbekannte ist etwa 55 Jahre alt und hat grauweißes Haar. Er trug eine dunkle Boxershorts. Sein Roller ist grau-silber. Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Über gekipptes Fenster eingestiegen

Ein ungebetener Gast suchte Samstagabend eine Bäckerei in der Hillebrandstraße auf. Gegen 21.40 Uhr brach er offenbar über ein gekipptes Fenster in die Bäckerei ein. Aus einem Schrank und von der Theke entwendete er Bargeld. Anschließend sucht er das Weite. Der Verdächtige hat eine normale Figur. Er trug eine dunkle lange Hose, ein dunkles T-Shirt, Schlappen oder Sandalen und ein grünes Basecap mit hellem Zeichen. Wer hat den Einbruch beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbrüche in Gaststätten

Zwei Gaststätten im Wiesecker Weg gerieten am Sonntag in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter hebelten zwischen 03.30 und 12.30 Uhr eine Eingangstür einer Kneipe auf. Sie durchsuchten mehrere Schränke sowie Schubladen und brachen mehrere Spielautomaten auf. Sie flüchteten mit Bargeld aus den Automaten und fünf Flachen Whiskey. Gegen 03.40 Uhr brach ein unbekannter Mann über ein gekipptes Fenster in einen Imbiss ein. Mit Bargeld flüchtete der Tatverdächtige über eine Terrassentür in unbekannten Richtung. Der Unbekannte hat kurze dunkle Haare und hatte eine Brille auf. Er trug eine dunkles T-Shirt, offene Schuhe und einen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise zu den Einbrüchen und zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: 1,12 Promille gepustet

Sonntagabend gegen 17.00 Uhr zogen Polizisten einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Der Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen, der in der Rodheimer Straße angehalten wurde, zeigte einen Wert von 1,12 Promille an. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Führerschein stellen die Ordnungshüter sicher.

Gießen: Auseinandersetzung in der Ludwigstraße

In der Ludwigstraße gerieten am Samstag gegen 04.00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mehrere Personen in Streit. In dessen Verlauf schlug ein Unbekannter einen 21-jährigen gegen die Brust. Sein Begleiter versuchte weitere Schläge abzuwehren und verletzte sich dabei an der Hand. Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen und kann Angaben zu den unbekannten Beteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Fahrräder entwendet

Drei Fahrräder im Wert von 9.500 Euro ließen Unbekannte aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Rosenweg mitgehen. Die Unbekannten schlugen am Samstag zwischen 01.00 und 16.00 Uhr zu. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Grünberg: Mann zu Boden gezerrt - im Audi geflüchtet

Unbekannte griffen Samstagfrüh gegen 01.00 Uhr in der Barfüssergasse einen 23-jährigen Mann aus bislang unbekannten Gründen an und zerrten ihn zu Boden. Anschließend flüchteten sie mit einem schwarzen Audi A4. Der in Grünberg lebende Mann zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen hinzu. Bei den Unbekannten soll es sich um drei Männer und eine Frau handeln. Zeugen werden geben, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle:

Lich: Autofahrt endet im Straßengraben

Die Autofahrt eines 38-jährigen Mannes endete Samstagfrüh im Straßengraben der Bundesstraße 457. Der in Griechenland lebende Mann war gegen 06.00 Uhr mit seinem Dacia von Lich nach Hungen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach im Straßengraben. Mit schweren Verletzungen brachte ihn eine Rettungswagenbesatzung in eine Klinik. Da der Mann einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Gießen eine Blutentnahme an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Opel beschädigt

In der Hugo-von-Ritgen-Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Opel. Der graue Astra stand dort am Freitag zwischen 12.00 und 21.00 Uhr. Der Schaden am Kühlergrill wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: E-Scooter-Fahrer nach Unfall leichtverletzt - silbergrauer Kleinwagen gesucht

Leichte Verletzungen erlitt ein 64-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall in der Rudolf-Diesel-Straße. Der in Gießen lebende Mann war am Freitag zwischen 18.00 und 18.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Fahrradweg in Richtung Max-Eyth-Straße unterwegs, als ein unbekannter Autofahrer vom Innenhof der Hausnummer 9 auf die Straße einfahren wollte. Der PKW-Fahrer touchierte das Bein des 64-Jährigen, welcher daraufhin zu Boden fiel. Der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem silbergrauen Kleinwagen und dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Opel beschädigt

1.000 Euro Heckschaden beklagt der Besitzer eines Opels nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Sandfeld". Zwischen 19.00 Uhr am Mittwoch (24. August) und 12.30 Uhr am Donnerstag kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den am Straßenrand geparkten grauen Astra. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach davon. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Heuchelheim: Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

In der Lahnparkstraße stießen am Sonntag gegen 14.20 Uhr eine Nissan-Fahrerin und ein Radfahrer zusammen. Die 72-jährige Autofahrerin und der 49-jährige Biker waren mit ihren Fahrzeugen in Richtung Dutenhofener See unterwegs. Während der Radfahrer den PKW überholte, stießen die beiden Verkehrsteilnehmer zusammen. Der 49-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

