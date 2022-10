Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Weingarten: Verkehrsunfall auf der Tel-Aviv-Allee - Zeugenaufruf

Freiburg

Am vergangenen Freitagvormittag, 21.10.2022, um circa 11:30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Tel-Aviv-Allee/Adelheid-Steinmann-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws.

Die beiden Autofahrer befuhren die Tel-Aviv-Allee in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Der von Weingarten kommende beteiligte Mercedes musste aufgrund einer roten Ampel anhalten, bevor er nach links in die Adelheid-Steinmann-Straße abbiegen konnte. Beim Abbiegen in die Adelheid-Steinmann-Straße kollidierte er mit einem von Betzenhausen kommenden Ford Fiesta, welcher die Kreuzung in diesem Moment ebenfalls überquerte.

Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Bislang ist es strittig welcher Fahrzeugführer durch die Schaltung der Ampel zu diesem Zeitpunkt tatsächlich Vorrang hatte.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden deshalb gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 882-4421 in Verbindung zu setzen.

