Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: Verdacht eines Tötungsdeliktes - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg vom 24.10.2022

Im Anschluss an die gemeinsame Pressemitteilung vom vergangenen Donnerstag, den 20.10.2022, kann ergänzend mitgeteilt werden, dass es sich bei dem 34-jährigen Tatverdächtigen um den Sohn der verstorbenen Frau handelt.

Zwischen beiden sei es nach Zeugenangaben zu einer Streitigkeit gekommen. Die Frau verstarb nach derzeitigem Stand der Ermittlungen infolge durch Schläge gegen den Kopf mit einem Hammer erlittener Verletzungen. Der genaue Hergang, wie auch eine mögliche Tatmotivation des Verdächtigen, sind Gegenstand der weiter andauernden Ermittlungen.

Der Tatverdächtige, der sich bislang zum Tatvorwurf nicht eingelassen hat, befindet sich weiterhin wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Ursprungsmeldung:

Ein 34-jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstag, den 20.10.2022, gegen 00.10 Uhr, in einer Wohnung in Lörrach eine 60-jährige Familienangehörige durch Schläge mit einem Gegenstand gegen den Kopf getötet zu haben. Nach kurzer Flucht konnte der dringend Tatverdächtige unweit der Wohnung von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigestelle Lörrach - wurde gegen den Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell