Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Einbrüche in Gartenhäuser - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Gleich zwei Einbrüche in Gartenhäuser verzeichnete die Polizeiinspektion Hildburghausen am Donnerstag. Am Hechtteich in der dortige Gartenanlage brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 16:00 Uhr, in ein Gartenhaus ein. Die Diebe entwendeten Werkzeug und Baumaschinen im Wert von ca. 1.000 Euro. An der Eingangstür entstand hierbei ein Schaden von ca. 300 Euro. Zudem wurde bekannt, dass ebenfalls ein Einbruch in ein Gartenhaus "Am Goldbach" stattfand. Auch hier nahmen die Einbrecher Werkzeuge an sich und konnten unbemerkt mit ihrer Beute flüchten. Die Polizei prüft gegenwärtig einen Zusammenhang der beiden angezeigten Einbrüche. Zudem nimmt sie Hinweise unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell