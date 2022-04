Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Übergriff

Meiningen (ots)

Mittwochnachmittag lief eine 18-Jährige von der Werrastraße in Richtung des Meininger Parkhauses und nutzte dabei eine Abkürzung über die Bechsteinstraße. Hier traf sie auf zwei junge Männer, die ihr beim Vorbeilaufen hinterherpfiffen und Avancen machten. Ohne Reaktion lief die junge Frau weiter. Plötzlich folgten ihr die Männer, griffen sie an und rissen sie zu Boden. Das Opfer schrie laut um Hilfe und konnte sich mit heftiger Gegenwehr und Tritten aus den Fängen der Angreifer befreien. Die Täter ließen nachfolgend von der Dame ab und flüchteten in Richtung Werrastraße. Durch den Übergriff verletzte sich die 18-Jährige leicht. Eine eingeleitete Fahndung nach den beiden flüchtigen Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Beschreiben werden konnten die Täter wie folgt: Täter 1: 20-22 Jahre alt, grauer Kapuzenpullover, graues Cape, Vollbart, ausländisches Erscheinungsbild. Täter 2: 20-22 Jahre alt, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze lockige Haare, ohne Bart, ausländisches Erscheinungsbild. Die Tat ereignete sich zwischen 14:40 Uhr und 15:00 Uhr.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zur Tatzeit Hilferufe im betreffenden Tatortbereich gehört? Wer kann Hinweise auf die gesuchten Täter geben? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell