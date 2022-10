Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Motorrad kollidiert mit Pkw und einem Baum - Fahrer schwer verletzt mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 23.10.2022, kurz vor 12:00 Uhr, ist ein Motorrad auf der L 152 zwischen Rippolingen und Schweikhof zunächst mit einem entgegenkommenden Pkw und danach mit einem Baum kollidiert. Der 57-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er war zu schnell in eine Kurve eingefahren. Er musste bremsen und geriet deshalb auf den Gegenfahrstreifen. Während der erste entgegenkommende Autofahrer noch ausweichen konnte, kam es mit folgenden Auto eines 47 Jahre alten Mannes zum Zusammenstoß. In der Folge kam das Motorrad von der Straße ab und prallte noch gegen einen Baum. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Auto wurde niemand verletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden daran liegt bei etwa 8000 Euro, der am Pkw bei rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell