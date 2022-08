POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruch in Kindergarten Rostrup

Oldenburg (ots) - ++Wohnungseinbruch++ Am Freitagmorgen, 19.08.2022, ist es in der Zeit zwischen 06:50 Uhr und 08:40 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in der Weitzstraße in 26135 Oldenburg gekommen. Bisher unbekannte Täter haben sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zur Wohnung verschafft, um dann Schmuck in bisher unbekannter Schadenshöhe zu entwenden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden. 1062487 Rückfragen bitte an: ...

