Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Trunkenheitsfahrt mit Folgen in Wiefelstede+++

Oldenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beschädigten Fahrzeuge ist es am heutigen Freitag in Wiefelstede gekommen. Um 09.20 Uhr befuhr ein 73jähriger Rasteder mit seinem Volvo die Hauptstraße in Wiefelstede. In Höhe der Hausnummer 15 fuhr er auf einen hinter dem Haus liegenden, öffentlichen, Parkplatz. Dort wollte er sein Fahrzeug abstellen. Bei dem Parkvorgang beschädigte er vier geparkte Pkw. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt, der verursachte Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen etwa 10.000,--Euro betragen. Vor Ort befindliche Zeugen riefen die Polizei an. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers festgestellt werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab eine Alkoholkonzentration von 1,68 Promille. Während der Mann zwecks Blutentnahme zur Wache gebracht wurde, passte ein Passant auf seinen an der Unfallstelle zurückgebliebenen Hund auf. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt.

