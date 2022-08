Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Beinahe-Unfall auf Bahnübergang in Rastede +++

Oldenburg (ots)

Auf einem Bahnübergang in Rastede (Landkreis Ammerland) kam es am Donnerstagabend zu einem Beinahe-Unfall zwischen zwei Autos und einem Triebwagen der Nordwestbahn.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag um 21.52 Uhr an dem Bahnübergang auf der Lehmder Straße. Die dortige automatische Schrankenanlage ist derzeit aufgrund von Bauarbeiten außer Betrieb, die Sicherung des Bahnübergangs wird von Mitarbeitern der Bahn händisch ausgeführt.

Eine 72-jährige Frau aus dem Landkreis Ammerland war mit ihrem Fahrzeug auf der Lehmder Straße in Richtung Rastede unterwegs. Unmittelbar vor dem Bahnübergang habe der Fahrer eines vor ihr fahrenden Autos bis zum Stillstand abgebremst. Die Zeugin sei daraufhin ebenfalls angehalten. Auf dem Bahnübergang habe sie drei Personen mit Sicherheitswesten wahrnehmen können. Einer dieser Männer habe dem Fahrer des vor ihr fahrenden Fahrzeugs ein Handzeichen gegeben, woraufhin dieser mit seinem Pkw die Gleise überquerte. Eine weitere Person auf dem Übergang habe anschließend die 74-jährige Zeugin aufgefordert, ebenfalls den Bahnübergang zu befahren.

Beim Anfahren an den Übergang in langsamen Tempo habe die 74-jährige plötzlich die sich von Links nähernde Nordwestbahn bemerkt, die zu diesem Zeitpunkt ein akustisches Warnsignal abgab. Der Triebwagenführer hatte den Ermittlungen zufolge bereits eine Schnellbremsung vollzogen, so dass es zu keinem Zusammenstoß kam und die beiden Fahrzeuge den Bahnübergang überqueren konnten.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Erkenntnisse zu diesem Vorfall liegen derzeit noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird die Fahrerin bzw. der Fahrer des ersten Fahrzeugs gesucht, der den Übergang von dem Auto der 74-jährigen Zeugin passiert hatte.

Am 3. August 2022 war es an einem anderen Bahnübergang in Rastede zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die Pressemitteilung hierzu kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5289279

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell