Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl in Rastede

Oldenburg (ots)

Am Samstag den 13.08.2022 gegen 19.40 Uhr wird an einer unbesetzten Kasse der ALDI-Filiale Rastede, Raiffeisenstraße, das verschlossene Zigarettenregal auf unbekannte Weise geöffnet und Zigaretten in größerer Stückzahl werden entwendet. Bislang namentlich nicht bekannte Zeugen (Kunden) informierten die Filialleiterin und geben ihr gegenüber an, dass eine Person mit einer pinkfarbenen Tasche, die mit Zigaretten gefüllt war, den Markt verlassen hat. Diese Person soll die Tasche in einen PKW mit Berliner Kennzeichen auf dem Parkplatz verladen haben. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei den Tätern um reisende Täter handeln, die sich auf derartige Diebstähle spezialisiert haben. Die betreffenden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn - 04403/927-0 zu melden.

