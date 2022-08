Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Wohnungseinbruch an der Bremer Heerstraße +++ Autoaufbruch an der Ehnernstraße +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter stiegen am Montag in eine Wohnung an der Bremer Heerstraße ein und entwendeten Unterhaltungselektronik.

In der Zeit zwischen 12 und 17.30 Uhr brachen die Diebe gewaltsam ein auf Kipp stehendes Fenster der Erdgeschosswohnung auf und gelangten so in das Wohnzimmer. Mit einem Fernseher, mehreren Spielekonsolen und weiteren Geräten flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. (1043891)

++

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (Tatzeit zwischen 19.30 und 11.15 Uhr) schlugen Unbekannte in der Ehnernstraße die Scheibe der Beifahrertür eines Suzuki ein. Aus dem Fahrzeug wurden ein Smartphone sowie eine Umhängetasche gestohlen. (1043891)

Für die weiteren Ermittlungen suchen die Beamten noch Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen.

