POL-EU: Kostenlose Verwiegeaktion

Kreis Euskirchen (ots)

Zum Start in den Sommerurlaub bietet die Kreispolizeibehörde Euskirchen am Freitag, 24. Juni, von 10 bis 16 Uhr, auf dem Parkplatz Am Mühlenpark in Mechernich, eine kostenlose Verwiegeaktion an.

Die Aktion ist für Besitzer von Wohnmobilen, Wohnwagen, SUV, Van, Pkw und Anhänger.

Der Verkehrsdienst und die Verkehrsunfallprävention informieren zusätzlich über Ladelücken, Ladungssicherung, Überladung, Bremswege, Übermüdung, Rettungsgasse und Verbandskasten.

Ausschließliches Ziel der Aktion ist die Prävention und Information. Aus diesem Grund werden festgestellte Verstöße, wie zum Beispiel Überladung, nicht geahndet.

