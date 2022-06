Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrerin stürzt nach Berührung mit Pkw

Kall-Sötenich (ots)

Montagnachmittag befuhr eine 65-Jährige aus Rinnen mit ihrem Fahrrad den Golbacher Weg vom "Am Pferdekopf" zur Bendenstraße. Hier wollte sie nach rechts in die Steinstraße abbiegen. An einer Fahrbahnverengung streifte sie einen entgegenkommenden Pkw eines 60-Jährigen aus Sötenich. Durch den folgenden Sturz verletzte sich die 65-Jährige. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

