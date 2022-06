POL-EU: Baugeräte gestohlen

Euskirchen (ots) - Bargeld und Computerhardware erbeuteten Diebe über das vergangene Wochenende bei einem Einbruch in Büroräume an der Mittelstraße. Die Tatverdächtigten hebelten die Eingangstür zu den Räumen auf und durchsuchten diese. Einen kleinen Bargeldbetrag sowie mehrere Laptops nahmen die Diebe mit. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: ...

