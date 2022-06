Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen erfolgreich

Euskirchen (ots)

Seit 15.00 Uhr am heutigen Montag wurden im Innenstadtbereich Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. In den Objekten selbst wurden neben einer fünfstelligen Zahl an Bargeld, Drogen auch Spielautomaten verschiedene Waffen, Fahrräder, E-Bikes und ein E-Roller sichergestellt. Bei den Waffen handelte es sich eine Armbrust einen Langbogen verschiedene Messer sowie einen Schlagring. Gebunkerte Hehler-Waren wie zum Beispiel Parfüms sowie ein Einbautresor wurden aufgefunden. Auch wurde eine kleine Cannabisplantage mit Equipment sichergestellt. Ein Pkw wurde sichergestellt, da in ihm Bargeld und Drogen aufgefunden wurden. Fünf Personen wurden vorläufig festgenommen. Gegen Ende der Durchsuchungsmaßnahmen wurde auf einem Hausdach eines Beschuldigten ein Behältnis festgestellt. Um dieses Behältnis in Augenschein nehmen zu können wurde ein Leiterwagen der Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. Es stellte sich heraus, dass dieses Behältnis ohne Inhalt war. Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden danach beendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell