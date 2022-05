POL-LIP: Bad Salzuflen. Dieseldiebe auf der Baustelle.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte brachen am Montag (2. Mai 2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ilse-Bornemann-Straße ein. Die Täter gelangten durch eine nicht verschlossene Hauseingangstür in das Gebäude und drückten eine Wohnungstür mittels Muskelkraft auf. An der Tür entstand Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen ...

