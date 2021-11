Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drei berauschte Verkehrsteilnehmer an einem Tag

Pleisweiler-Oberhofen-Bad Bergzabern-Steinfeld (ots)

Drei Verkehrsteilnehmer wurden am Montag, 22.11.2021, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aus dem Verkehr gezogen. Um 08:10 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw BMW in Pleisweiler-Oberhofen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Der 35-Jährige zeigte zudem betäubungsmittel-typische Auffallerscheinungen. Gegen 16:10 Uhr kontrollierten die Beamten in der Marktstraße in Bad Bergzabern einen Mofafahrer. Der Alkoholtest ergab bei dem 61-Jährigen einen Wert von knapp über 1 Promille. Bei einem 65-jährigen PKW-Fahrer ergab eine Kontrolle um 19:10 Uhr in Steinfeld, einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille. Den beiden Pkw-Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mofafahrer führte einen gerichtsverwertbaren Evidentialtest durch. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

