POL-PDLD: Landau - Dreister Diebstahl eines Graupapageien aus Landauer Zoo

Am Sonntag, 21 November, in der Zeit zwischen 10:00 bis 16:00 Uhr, entwendeten Unbekannte durch gewaltsames Öffnen einer Voliere einen Kongo-Graupapageien aus dem Landauer Zoo. Das Fehlen des Vogels hat eine Tierpflegerin bei ihrem nachmittäglichen Kontrollgang in dem ausschließlich für Zoobedienstete zugänglichen Bereich bemerkt. Das weibliche Tier wird als sehr menschenorientiert und zahm beschrieben, was dem dreisten Dieb in die Hände gespielt haben dürfte. Durch einen Mikrochip ist der Papagei individuell gekennzeichnet. Kongo-Graupapageien gehören zu den streng geschützten Tierarten, Besitz und Weitergabe sind nur mit entsprechenden Herkunftsnachweisen legal und möglich. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

