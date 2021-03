Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachtmittag gegen 15:45 Uhr kam es an der Kreuzung Heinigstraße / Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Autofahrerin fuhr an der Kreuzung auf das vor ihr bremsenden Auto auf. Die Insassen des abbremsenden Autos, eine 32-jährige Frau und ihre 4 und 7 Jahre alten Kinder, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500,- Euro

