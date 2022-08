Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Auffahrunfall zweier Lkw auf der A 28++

Oldenburg (ots)

++Am Donnerstag, dem 18.08.2022, kam es gegen 16:55 Uhr auf der A 28 in Fahrtrichtung Bremen, kurz vor der Anschlussstelle Wechloy, zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Lkw zunächst den Überholfahrstreifen, um ein unbeteiligtes Fahrzeug zu überholen. Danach beabsichtigte er, mit seinem 7,5-Tonner auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln und übersah hierbei den Sattelzug eines 42-Jährigen, welcher sich bereits auf dem rechten Fahrstreifen befand und aufgrund eines baustellenbedingten Rückstaus bis zum Stillstand abbremsen musste. Dadurch kam es beim Wiedereinscheren des Lkw zu einem Auffahrunfall, wobei der Lkw-Fahrer fast ungebremst auf das Heck des Sattelzuges auffuhr und seine Fahrerkabine, insbesondere im Beifahrerbereich, stark deformiert wurde. Nur durch den Umstand, dass sich die Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Kollision noch seitlich versetzt zueinander befunden haben und sich der Lkw-Fahrer alleine im Fahrzeug befand, wurde glücklicherweise keine Person verletzt. Aufgrund des Unfalls musste die betroffene Richtungsfahrbahn zwecks Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis 20:00 Uhr halbseitig gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr konnte über den Überholfahrstreifen am Unfallort vorbeigeführt werden, so dass es nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen kam. Der stark beschädigte Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sattelzug wies leichte Schäden am Heck des Aufliegers auf und konnte seine Fahrt fortsetzen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.++ (1057945)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell