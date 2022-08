Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verletzter Radfahrer in Oldenburg nach Zusammenstoß mit Pkw+++

Oldenburg (ots)

Im Oldenburger Stadtteil Kreyenbrück kam es gestern Nachmittag um 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Oldenburger verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich unweit des Kreuzungsbereiches Alter Postweg/Meerweg. Demnach befuhr der 86-jährige Radfahrer am 18. August 2022 den Alten Postweg stadteinwärts. An einer Überquerungshilfe, die sich leicht versetzt zu dem Kreuzungsbereich befindet, überquerte der Radfahrer unvermittelt die Fahrbahn, so dass es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam. Der Autofahrer, der den Meerweg kommend aus der Sandkruger Straße befuhr, leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde seitlich erfasst und prallte mit seinem Rücken und seinem Hinterkopf auf der Fahrbahn auf. Der 86-Jährige wurde mit Kopfverletzungen umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Verkehrsunfalldienst unter 0441/7904115 zu melden.

