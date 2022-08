Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten +++

Oldenburg (ots)

Bereits am Freitag kam es in der Stedinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war - vermutlich mit einem dunklen BMW-Kombi - gegen 18 Uhr auf der Stedinger Straße in Richtung Amalienbrücke unterwegs. Zur selben Zeit befuhr die 58-jährige Oldenburgerin mit ihrem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg der Stedinger Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Als der Fahrer des BMW nach links in die Straße Blumenhof abbog, missachtete er Zeugenaussagen zufolge den Vorrang der Radfahrerin. Die Frau musste derartig stark abbremsen, dass sie dabei zu Fall kam und sich beide Arme brach.

Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Die 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (1067542)

Ebenfalls am Freitag ereignete sich an der Nadorster Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Um 19.15 Uhr waren eine 26-jährige Radfahrerin und ein 31-jähriger Radfahrer auf dem linksseitigen und nicht für diese Fahrtrichtung freigegebenen Radweg der Nadorster Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf einem Kindersitz transportierten die beiden Radfahrer noch ein 4-jähriges Kind. Zur selben Zeit wollte der 29-jährige Fahrer eines Mitsubishi aus einer Grundstückzufahrt in die Nadorster Straße einfahren. Unmittelbar vor dem Grundstück kam es zum Zusammenstoß mit den Radfahrern, die durch die Kollision leichte Verletzungen davontrugen. Auch das Kind wurde leicht verletzt.

Gegen den Unfallverursacher sowie die beiden Radfahrer wurden Ermittlungen bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (1060684)

