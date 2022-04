POL-GI: + Mülltonnenbrand + Opel aufgebrochen + Benz und Toyota beschädigt + Kennzeichen verschwunden + Dieseldiebe unterwegs + Werkzeuge geklaut + Unfallflucht in Lich + Vandalen am Erlebnishof +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Müllcontainer brennen -

Heute in den frühen Morgenstunden (13.04.2022) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Mülltcontainerbrand in der Troppauer Straße aus. Gegen 04.20 Uhr alarmierte ein Anwohner die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte die beiden Container. Durch die Hitze wurde ein neben den abgebrannten Behältern stehender Pkw in Mittleidenschaft gezogen. Die Höhe der Sachschäden steht noch nicht fest. Angaben zur Brandursache können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei schließt fahrlässige oder vorsätzliche Inbrandsetzung nicht aus. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang heute Früh in der Troppauer Straße Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 706-6555 mit der Gießener Polizei in Verbindung zu setzen.

Gießen: Auto aufgebrochen -

Autoaufbrecher vergriffen sich in der Hardtallee an einem grauen Opel Mokka. Zwischen Montagabend (11.04.2022), gegen 21.00 Uhr und Dienstagmorgen (12.04.2022), gegen 09.00 Uhr schlugen sie eine Scheibe des SUV ein und suchten nach Wertsachen. Ob die Diebe Beute machten, kann derzeit nicht gesagt werden. Für eine neue Scheibe werden rund 300 Euro fällig. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: An Mercedes vergriffen -

Auf mehrere hundert Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Unbekannte in der Pater-Delp-Straße an einer grauen C-Klasse zurückließen. Die Täter zerkratzten den Lack des in Höhe der Hausnummer 30 geparkten Benz und ließen durch Tritte oder Schläge Dellen in den Blechen zurück. Zudem rissen sie den Mercedesstern sowie die Typenschilder ab. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Montag (11.04.2022) auf Dienstag (12.04.2022) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Wettenberg-Launsbach: Kennzeichen verschwunden -

Im Asterweg schlugen zu Beginn der Woche Kennzeichendiebe zu. Im Zeitraum von Montagabend (11.04.2022), gegen 18.00 Uhr bis Dienstagmorgen (12.04.2022), gegen 10.30 Uhr montierten die Täter die beiden Kennzeichen eines blauen 3-er BMW ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder "GI-DN 441" nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Laubach-Gonterskirchen: Container und Tanks am Sportplatz geknackt -

Unbekannte Diebe machten sich am Sportplatz an einem dort abgestellten Container und an zwei Baggern zu schaffen. Sie brachen das Schloss des Containers auf und ließen nach einer ersten Einschätzung der Baufirma jedoch keine Wertsachen mitgehen. Aus den Tanks der beiden Bagger saugten sie rund 200 Liter Diesel ab. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Montag (11.04.2022) auf Dienstag (12.04.2022) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06401) 91430 bei der Polizei in Grünberg zu melden.

Laubach- Gonterskirchen: In Neubau eingestiegen -

Auf Beute aus einem Neubau hatten es Diebe in der Jägerhausstraße abgesehen. In der Nacht von Montag (11.04.2022) auf Dienstag (12.04.2022) verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu der Baustelle und ließen Werkzeuge im Gesamtwert von rund 700 Euro mitgehen. In diesem Zusammenhang fiel gegen 01.50 Uhr ein weißer Transporter in der Jägerhausstraße auf. Ein Insasse verließ zu diesem Zeitpunkt den Wagen. Inwieweit diese Beobachtung mit dem Einbruch im Zusammenhang steht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge in der Jägerhausstraße beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem weißen Transporter oder dessen Insassen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Reiskichen: Toyota beschädigt -

In der Nacht von Montag (11.04.2022) auf Dienstag (12.04.2022) schlugen Unbekannte die Scheibe eines lilafarbenen Toyota "Verso" ein. Der Wagen parkte zwischen 17.00 Uhr und 08.30 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße, in Höhe der Hausnummer 31. Eine neue Scheibe wird rund 250 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Lich-Bettenhausen: Unfallflucht in der Obergasse -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Obergasse geparkten Audi Q4 zurückließ. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken oder beim Rangieren touchierte der Flüchtige den grauen SUV und beschädigte die Heckstoßstange. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte den Audi am Dienstagmorgen (12.04.2022), zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt der Unfallfluchtermittler der Polizei Grünberg unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

Hungen: Vandalen am Erlebnishof -

Am 10.04.2022 (Sonntag), zwischen 12.00 Uhr 19.30 Uhr, ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut auf dem Freizeitgelände aus. Sie schlugen Leergut-Flaschen kaputt und beschmierten mehrere Gegenstände mit Sprühlack. Die Höhe der Sachschäden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Vandalen oder Personen, die zur genannten Zeit am Erlebnishof beobachtet wurden, nehmen die Ermittler der Polizei Grünberg unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

