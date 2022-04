POL-GI: 36-jähriger vor Gerichtstermin mit Drogen erwischt + 26-Jähriger Dieb festgenommen + Fernseher entwendet + Unfallflucht in Nonnenroth- Fahrer eines schwarzen Audi gesucht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Pressemeldungen vom 12.04.2022:

36-jähriger vor Gerichtstermin mit Drogen erwischt + 26-Jähriger Dieb festgenommen + Fernseher entwendet + Unfallflucht in Nonnenroth- Fahrer eines schwarzen Audi gesucht

Gießen: 36-jähriger vor Gerichtstermin mit Drogen erwischt

Während der Einlasskontrolle Justizvollzugsangestellte einen 36-Jährigen mit Marihuana. Der Wohnsitzlose hatte Montagvormittag einen Termin im Amtsgericht in der Gutfleischstraße. Polizisten stellten das Betäubungsmittel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Gießen: 26-Jähriger Dieb festgenommen

Bundespolizisten nahmen am Montag einen 36-jährigen Dieb fest. Gegen 13.50 Uhr entriss der Dieb zunächst einem Mann ein Handy aus der Hand und versuchte anschließend einer 19-Jährigen aus Mücke die Halskette vom Hals zu reißen. Durch die Schreie von aufmerksamen Zeugen konnte der Diebstahl der Halskette verhindert werden. Der Dieb flüchtete, gefolgt von einem hinzukommenden Beamten der Bundespolizei. Mit Hilfe von Passanten konnte der Polizist den Tatverdächtigen, einen Asylbewerber aus Algerien, im Alten Wetzlaren Weg festnehmen. Ermittlungen ergaben weiterhin, dass der Algerier bereits gegen 13.10 Uhr auf dem Weg zum Gleis 1 einer 63-jährigen Frau die Halskette entriss. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den 36-Jährigen einem Haftrichter vor. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Er befindet sich nun in einer Haftanstalt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Taten, insbesondere nach dem Mann, dessen Mobiltelefon aus der Hand gestohlen wurde. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Mit über 1,6 Promille unterwegs

Montagabend zog die Polizei in der Ludwigstraße einen alkoholisierten Autorfahrer aus dem Verkehr. Der Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab bei dem 26-Jährigen Fahrer zeigte einen Wert von 1,6 Promille an. Der in Gießen lebende Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Führerschein stellten sich Ordnungshüter sicher.

Gießen: Fahrrad weg

Am Montagabend schlugen Fahrraddiebe am "Kirchenplatz" zu. Sie griffen zwischen 18.15 und 19.10 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Firma "CUBE" und machten sich mit ihrer rund 3.700 Euro teuren Beute aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Elektrorades nehmen die Ordnungshüter in Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Quad-Diebstahl

Von einem Parkplatz in der Heinrich-Neeb-Straße entwendete ein Dieb ein graues Quad des Herstellers TGB mit einem Wert von etwa 8.000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Montag zwischen 13.50 Uhr und 14.50 Uhr. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Quads (TGB, Typ Blade) und dem dazugehörigen Kennzeichen GI-DH 91 machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Gegen Fassade geschlagen

Unbekannte schlugen zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 10.00 Uhr am Sonntag gegen die Aussenfassade eines Einfamilienhauses in der Rabenauer Straße in Wieseck. Dabei löste sich der Hausputz und es entstand ein Sachschaden in Höhe etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Fernseher entwendet

Aus einem Zustellerfahrzeug entwendeten dreiste Diebe am Montagvormittag einen Fernseher. Während die beiden Zusteller in der Krofdorfer Straße (Höhe Hausnummer 81) gegen 10.30 Uhr eine Waschmaschine anlieferten und die Laderampe offenließen, stiegen die Unbekannten in den Laderaum und entwendeten daraus den Gegenstand. Anschließend flüchtete sie in Richtung Innenstadt. Beschreibung der Tatverdächtigen: Ein Mann mit kräftiger sportlicher Statur ist etwa 1,76 Meter groß und zwischen 25 und 35 Jahren alt. Er hat kurze, braune Haare, welche an den Seiten kurzrasiert waren. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine helle Turnhose und hatte eine schwarz-graue Umhängetasche dabei. Der Andere ist schlank und dunkelhaarig. Er trug eine schwarze Jacke und führte einen Rucksack mit. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem sind die beiden Männer mit einem Fernseher der Firma "Samsung" im Krofdorfer Weg in Richtung Innenstadt aufgefallen. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fernsehers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Ladendieb erwischt

In einem Bekleidungsgeschäft im Seltersweg erwischte der Hausdetektiv einen Ladendieb. Am Montag gegen 18.20 Uhr steckte der Langfinger Schuhe im Wert von fast 100 Euro unter seine Jacke. Hinter der Kasse, sprachen ihn zwei Detektive an und informierten die Polizei. Die Polizei hat gegen den 31-jährigen Asylbewerber aus Marokko ein Strafverfahren ein und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Verkehrsunfälle und Unfallfluchten:

Allendorf/Lumda: Unfallflucht

In der Friedhofstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Wendemanöver einen geparkten Seat. Der rote Kleinwagen stand dort am Montag zwischen 14.10 und 14.40 Uhr. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Nach Auffahrunfall leichtverletzt

Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung zwei Männer nach einem Unfall in ein Krankenhaus. Ein 23-Jähriger Fiat-Fahrer aus Laubach und ein 22-jähriger Daimler-Fahrer aus dem Wetteraukreis waren mit ihren Fahrzeugen auf der Bundesstraße 457 von Lich nach Gießen unterwegs. An einer Ampel in Höhe der Anschlussstelle zur A485 bremste der Daimler ab und der nachfolgende 23-Jährige fuhr mit seinem Fiat auf. Der Fiat-Fahrer und ein 51-jähriger Beifahrer aus dem Daimler verletzten sich bei dem Unfall. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Hungen: Unfallflucht in Nonnenroth- Fahrer eines schwarzen Audi gesucht

Eine Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden waren am Montag die Folgen eines Unfalles in der Hauptstraße in Nonnenroth. Eine 22-jährige Zustellerin fuhr gegen 10.20 Uhr mit ihrem Post-Auto auf der Hauptstraße, als ein unbekannter Audi-Fahrer von der Brunnenstraße nach rechts auf die Hautpstraße einbog. Den Bereich einer Fahrbahnverengung passierten die beiden Fahrzeugführer offenbar fast zeitgleich. Die Zustellerin wich dem entgegenkommenden Unbekannten offenbar aus und stieß mit einer Grundstücksmauer zusammen. Der Unbekannte, der mit einem schwarzen Kombi unterwegs war, fuhr anschließend weiter. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und sucht nach Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Lich: Grundstückzaun beschädigt

In der Straße "Neue Licher Pforte" beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Grundstückszaun. Die Beschädigung in Höhe von etwa 500 Euro stellte die Eigentümerin Montagmittag fest. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Parkplatzrempler

Etwa 500 Euro wird die Reparatur eines Golfs nach einer Unfallflucht in einem Parkhaus der Uni-Klinik in der Gaffkystraße. Der Verursacher beschädigte am Montag zwischen 09.00 und 10.00 Uhr den geparkten Kompaktwagen am Kotflügel. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

