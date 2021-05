Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto überschlägt sich und landet im Graben - Fahrerin fährt unter Alkoholeinfluss

Löhne (ots)

(jd) Heute Nacht (27.5), um etwa 3.40 Uhr, fuhr eine Löhnerin mit ihrem Golf auf der Herforder Straße in Fahrtrichtung Löhne. Etwa auf Höhe der Hausnummer 167 befindet sich eine langgezogene Rechtskurve. Dort kam die 20-jährige Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch geriert ihr Auto an einen etwa drei Meter tiefen Abhang am Rande der Straße. Das Auto überschlug sich an dem Hang und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall, an dem kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war, leicht und wurde vor Ort von Rettungssanitätern erstversorgt. Mittels Rettungswagen brachten diese die Frau zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Im Krankenhaus wurde der Frau daher eine Blutprobe entnommen und die Beamten stellten ihren Führerschein sicher. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

