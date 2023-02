Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigungen durch Graffiti/ Polizei ermittelt

Speyer (ots)

Seit geraumer Zeit werden im Innenstadtbereich von Speyer eine Serie von Graffiti-Tags festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und geht verschiedenen Hinweisen und Spuren nach. Weitere Zeugen werden dennoch gebeten sich an die Polizei Speyer zu wenden: Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell