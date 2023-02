Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Strohballenbrand in Bottrop-Kirchhellen

Am frühen Montagmorgen des 27.02.2023, gegen 04:00 Uhr, meldete die Polizei, Rauch und Feuerschein, im Bereich Overhagener Feld. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen, brannten Strohballen, auf einer Fläche von ca. 10 x 20 Meter. Da der Brand drohte auf ein anliegendes Waldstück überzugreifen, wurde zunächst, als Erstmaßnahme, eine Riegelstellung aufgebaut. Nachfolgende Einsatzkräfte legten eine Wasserversorgung von der nahegelegenen Feldhausener Straße. Da die Strohmiete bereits in Vollbrand stand, entschied die Einsatzleitung, die Strohballen kontrolliert abbrennen zu lassen. Um an die Glutnester zu gelangen, werden derzeit die Strohballen mit einem Teleskoplader auseinandergezogen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen und Feldhausen sind noch für ca. zwei Stunden vor Ort mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Bottrop war mit insgesamt 50 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt sicherte den Grundschutz für das restliche Stadtgebiet.

