POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Öl-Brand löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots) - Drei Reifen wurde an einem Fahrzeug in der Wallstraße zwischen Freitag, 28.10.2022, 18.00 Uhr und Samstag, 29.10.2022, 09.30 Uhr beschädigt. An den beiden Rädern auf der Fahrerseite konnten Einstichstellen festgestellt werden, am dritten war die Luft raus. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ...

mehr