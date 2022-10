Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mülleimerbrand in der Bahnhofstraße

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Sonntag, 30.10.2022, gegen 22.00 Uhr, ein brennender Mülleimer in der Bahnhofstraße mitgeteilt. Der sich auf dem Parkplatz hinter dem Kino befindliche Mülleimer konnte von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass der Inhalt des Mülleimers von einem Unbekannten vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein könnte.

