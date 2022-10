Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Dreiste Unfallflucht auf Parkdeck - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem grauen VW-Bus am Samstag, 29.10.2022, gegen 19.10 Uhr, das obere Parkdeck eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Robert-Bosch-Straße und fuhr auf ein haltendes graues SUV der Marke Ford auf. Beide Beteiligten stiegen aus ihren Fahrzeugen und die Fahrerin des VW-Busses soll den Fahrer des SUV sofort angeschrien und ab beleidigt haben. Der Beifahrer habe die Fahrerin wieder in den VW-Bus gezogen und diese sei daraufhin an dem beschädigten SUV vorbeigefahren. Am SUV entstand am Heck ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Fahrerin des VW-Busses soll etwa 40 Jahre alt sein und dunkle, glatte Haare bis zu den Schultern gehabt haben. Der Beifahrer der Fahrerin soll auch etwa 40 Jahre alt sein und hatte hellbraune, kürzere Haare. An dem grauen VW-Bus waren wohl Schweizer Kennzeichen angebracht mit der Kantonsbezeichnung SO = Solothurn. Etliche Personen sollen Zeugen des Unfalles gewesen sein. Diese mögen sich doch bitte mit dem Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, in Verbindung setzen.

