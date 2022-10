Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Motorradfahrer kollidiert mit geparktem Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.10.2022, gegen 20.15 Uhr, kollidierte in Efringen-Kirchen in der Markgrafenstraße ein 27-jähriger Motorradfahrer mit einem geparkten Pkw. Er hatte wohl die Absicht in eine Hofeinfahrt einzubiegen und soll anstatt zu Bremsen Gas gegeben haben. Das Motorrad beschleunigte und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

