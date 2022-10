Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall durch freilaufende Rinder

Freiburg (ots)

Emmendingen: Am Sonntag, 30.10.2022, gegen 20:45 Uhr, kollidierten zwei Verkehrsteilnehmer mit zwei Hochlandrindern, die plötzlich die B3 überquerten. Beide PKWs befuhren die B3 von Emmendingen in Richtung Köndringen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die Rinder blieben augenscheinlich unverletzt und setzten zunächst ihren Weg fort. Der Besitzer der Tiere konnte erreicht werden und kümmerte sich in der Folge um diese.

js

