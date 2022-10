POL-FR: Lkr. Emmendingen - Kenzingen: Unfall beim Rangieren - Verursacherin flüchtet

Freiburg (ots) - Bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte die vordere rechte Fahrzeugseite eines auf dem Kundenparkplatz der Einkaufsgeschäfte in der Güterstraße abgestellten weißen BMW Sportwagen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der BMW war am Samstagmittag, im Zeitraum 13:30 und 14:10 Uhr, mit der Fahrzeugfront in Richtung Güterstraße, zwischen den Firmen Netto und DM geparkt. ...

