Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Geparktes Auto gestreift und davongefahren

Freiburg (ots)

Bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte die vordere rechte Fahrzeugseite eines auf dem Kundenparkplatz der Einkaufsgeschäfte in der Güterstraße abgestellten weißen BMW Sportwagen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der BMW war am Samstagmittag, im Zeitraum 13:30 und 14:10 Uhr, mit der Fahrzeugfront in Richtung Güterstraße, zwischen den Firmen Netto und DM geparkt. Am BMW entstand aufgrund des Streifvorgangs ein Schaden von rund 3000 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es bislang nicht, weshalb Zeugen gebeten werden sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 74040 in Verbindung zu melden.

cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell