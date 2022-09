Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert einen Schwerverletzten

Jüchen (ots)

Am Montagmittag (12.09.), gegen 13:15 Uhr, war ein 71-jähriger Jüchener mit seinem Ford Kuga auf der Landstraße 31 in Richtung Keltzenberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er offenbar plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Richtungstafel, so dass das Fahrzeug in einen Straßengraben kippte und schlussendlich auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Das Auto musste abgeschleppt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte die Unfallursache in einem medizinischen Notfall begründet liegen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

