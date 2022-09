Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Umhängetasche unbemerkt entwendet

Neuss (ots)

Am Freitag (09.09), gegen 10:30 Uhr, befand sich eine lebensältere Frau in einem Lebensmittelgeschäft an der Römerstraße in Neuss. Während des Einkaufs trug die 76-Jährige eine Umhängetasche. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte sie im Kassenbereich, dass ihre Tasche nicht mehr da ist. Diese soll ihr unbemerkt entwendet worden sein.

Das Kommissariat 21 in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Was kostet ein Diebstahl der eigenen Geldbörse? Langfinger nutzen oft unaufmerksame Augenblicke ihrer Opfer und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

