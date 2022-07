Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart gibt Sommerurlaubern Tipps für eine gute Vorbereitung

In Baden-Württemberg beginnen ab Mittwoch, den 27. Juli 2022, die Sommerferien. Für Flugreisende hat die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart folgende Tipps, wie sie dabei helfen können, die Wartezeiten an den Luftsicherheits- und Grenzkontrollstellen zu reduzieren:

Bereiten Sie sich gut auf die Luftsicherheitskontrolle vor:

- Die Bundespolizei empfiehlt, sich mindestens 90 Minuten vor Abflug an der Luftsicherheitskontrolle einzufinden. Zu den Spitzenzeiten können längere Wartezeiten anfallen. Bitte beachten Sie zudem den Hinweis der Flughafen Stuttgart GmbH, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Airport zu sein, aber keinesfalls mehr als drei Stunden vorher.

- Entnehmen Sie rechtzeitig elektronische Geräte wie Handys, Laptops und Fotoapparate aus Ihrem Handgepäck sowie alle Gegenstände aus Ihren Taschen und legen diese in die vorbereiteten Gepäckwannen. Bitte denken Sie hierbei auch an Jacken, Schmuck, Schals, Hüte und Kappen, die separat in die Wanne gehören.

- Die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck ist nur in Einzelbehältern von max. 100 Milliliter Fassungsvermögen zulässig, die wiederum in einem max. einen Liter fassenden, durchsichtigen und wiederverschließbaren Plastikbeutel zu transportieren sind. Bei bereits angebrochenen Behältern zählt die aufgedruckte Volumenangabe und nicht der tatsächliche Restinhalt. Der Beutel ist bei der Kontrolle in die Gepäckwanne zu legen. - Sollten Sie Babynahrung dabeihaben, sprechen Sie bitte die Luftsicherheitsassistenten direkt darauf an. Hier richtet sich die Menge nach Ihrer Reisedauer. Für Medikamente halten Sie bitte ein Attest bereit.

- Jegliche Feuerwaffen, Pfeffersprays sowie Messer mit einer Klingenlänge von über sechs Zentimetern dürfen im Handgepäck nicht mitgeführt werden. Auch Schraubenzieher, lange Nagelfeilen oder Heringe fürs Zelt sind im Reisegepäck aufzugeben, wenn diese länger als sechs Zentimeter sind.

- Eine Auflistung der im Handgepäck verbotenen Gegenstände und weitere Informationen zur Sicherheit auf Reisen finden Sie auf der Homepage der Bundespolizei (www.bundespolizei.de).

- Grundsätzlich gilt: Umso weniger Handgepäck Sie mit sich führen, desto schneller geht es an den Luftsicherheitskontrollstellen.

Bereiten Sie sich gut auf die Grenzkontrollen vor:

- Prüfen Sie rechtzeitig vor ihrer Reise die Gültigkeit und Vollständigkeit Ihrer Ausweisdokumente. Halten Sie diese rechtzeitig für die grenzpolizeiliche Kontrolle bereit. Händigen Sie diese bitte ohne Hülle an den kontrollierenden Beamten aus.

- Beachten Sie nach wie vor ggf. bestehende Corona-Einreisebestimmungen ihres Ziellandes.

Die Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart wünscht Ihnen entspannte und schöne Sommerferien!

