Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Flughafen Stuttgart: Zwei Haftbefehle und eine Vermögenseinziehung vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei nahm am Wochenende (15.07. - 17.07.22) am Flughafen Stuttgart zwei unter anderem wegen Diebstahl und Cannabishandel gesuchte Straftäter fest. Ein 31-jähriger deutscher Passagier, der Freitagmittag nach Las Palmas fliegen wollte, wurde von der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart festgenommen, da gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Diebstahls und ein Vollstreckungsauftrag der Staatsanwaltschaft Mosbach zur Vermögensabschöpfung vorlagen. Der 31-Jährige bezahlte die Geldstrafe von 381 Euro samt Kosten und konnte somit eine Gefängnisstrafe abwenden. Der einzuziehende Tatertrag in Höhe von knapp 140 Euro konnte mit 120 Euro in Teilen zurückgezahlt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Fluggast seine Reise nach Las Palmas antreten.

Ein 24-jähriger kroatisch-serbischer Fluggast, welcher am Sonntagnachmittag nach Split fliegen wollte, konnte nicht dahin ausreisen, sondern musste zum Haftrichter. Der 24-jährige Mann war von Interpol Belgrad aufgrund des Handels mit mehreren Hundertgramm Marihuana zur Festnahme ausgeschrieben.

Die Bundespolizei verhaftete den Gesuchten und führte diesen am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vor, der ihn vorläufig in die Justizvollzugsanstalt eingewiesen hat.

Über das Auslieferungsersuchen wird auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart das Oberlandesgericht Stuttgart entscheiden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell