Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Festgenommener Betrüger am Flughafen Stuttgart: 6400 Euro Geldstrafe und Flug verpasst

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Ein 32-jähriger, deutscher Passagier wurde am Montagmorgen (11.07.22) von der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart festgenommen. Im Rahmen der Ausreisekontrolle nach Antalya stellten die Beamten fest, dass gegen den Fluggast zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen Betrug und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz der Staatsanwaltschaft Konstanz vorlagen. Der Mann wurde festgenommen und in die Diensträume der Bundespolizei verbracht. Von dort aus kontaktierte er seine Schwester, die für ihn die gesamte Geldstrafe von rund 6400 Euro beim Polizeirevier an ihrem Wohnort beglich. Nachdem der Eingang der Zahlung bestätigt werden konnte, durfte der festgenommene Fluggast seinen Weg fortsetzen. Den Flieger in die Türkei erreichte er jedoch nicht mehr.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell