Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Flüchtiger, mutmaßlicher Betrüger und zwei weitere gesuchte Betrüger am Flughafen Stuttgart festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei vollstreckte am Wochenende (9./ 10.07.22) drei Haftbefehle wegen Betruges und Verdacht des Betruges am Flughafen Stuttgart. Am frühen Samstagmorgen nahmen Beamte der Bundespolizei einen 24-jährigen, italienischen Fluggast fest, welcher von der Staatsanwaltschaft Ulm zur Festnahme ausgeschrieben wurde. Der wegen Fälschung von beweiserheblichen Daten Verurteilte konnte die Geldstrafe von rund 720 Euro begleichen und damit wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Seinen Flug nach Griechenland hatte er jedoch verpasst. Anders sah es bei einem 34-jährigen, türkischen Flugwilligen aus, der ebenfalls am Samstagmorgen festgenommen wurde. Die Bundespolizei stellte im Rahmen der Ausreisekontrolle in die Türkei fest, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Nachdem der wegen Betrug Verurteilte die ihm verhängte Geldstrafe von rund 970 Euro bezahlte, durfte der Festgenommene seinen Weg fortsetzen und hatte seinen Flieger noch erreichen können. Nach der Landung einer Maschine aus Istanbul am Sonntagvormittag vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart den dritten Haftbefehl vom Wochenende. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines 35-jährigen, deutschen Passagiers stießen die Beamten auf eine Fahndungsausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Ulm. Der 35-Jährige soll sich wegen Geldwäsche, gewerbsmäßigem Betrug und Vereitelung der Zwangsvollstreckung dringend verdächtig gemacht haben. Weiterhin soll er die betrügerisch erlangten Vermögenswerte ins Nicht EU-Ausland transferiert und sich dann in die Türkei abgesetzt haben. Aufgrund der bestehenden Fluchtgefahr wurde vom Amtsgericht Ulm die Untersuchungshaft angeordnet. Die Beamten der Bundespolizei lieferten den festgenommenen mutmaßlichen Betrüger noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt ein.

